Classifiche di vendita FIMI 7 – 2024: Angelina riporta in classifica la musica di Mango. Annalisa, Mahmood e Geolier nei primi posti

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 7 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 09/02/2024 al 15/02/2024.

Nel 2023 i brani del Festival, nella prima classifica FIMI (la precedente conteggia solo due giorni), conquistarono le prime 14 posizioni della chart relativa ai singoli. In totale furono 18 su 28 i brani in Top 20 e tutte le 28 canzoni entrarono nella Top 50 in posizioni tra la #1 e la #43.

Quest’anno, con 30 canzoni in gara a Sanremo 2024, Amadeus è riuscito a superarsi. Tutte le prime 25 posizioni della classifica singoli sono infatti occupate da brani del Festival. Ad interrompere questa sequenza solo “La Rondine” di Mango, tornata in classifica grazie all’interpretazione della figlia dell’artista, Angelina Mango.

Le cinque canzoni rimanenti occupano le posizioni dalla #27 alla #29 e la #32 e #33.

Nonostante gli album siano ormai lanciati con più parsimonia lo scorso anno il Festival portò sul podio della FIMI album i repack sanremesi di Lazza e Mengoni oltre alla compilation di Sanremo 2023.

Quest’anno in mancanza di un artista dato per favorito, ma con tante belle canzoni in gara, la compilation conquista il primo posto in classifica seguita dalla nuova versione di “E poi siamo finiti nel vortice” di Annalisa (disco che ha debuttato al primo posto lo scorso autunno) e da “IL coraggio dei bambini atto II” di Geolier (l’album più venduto del 2023).

Risalgono rispettivamente sino alla #6 e alla #8 l’album di Emma, “Souvenir” e quello di Dargen D’Amico lanciato poco prima del Festival, “Ciao America“.

Debutta alla #75 l’unico vero album di inediti uscito dopo il Festival, “Spettacolare” di Maninni, mentre rientrano in classifica diversi album di Geolier e Ghali.

Grazie al Festival debutta alla #8 “Ribelle” di Loredana Bertè e rientra alla #15 “Invisibili” de Il Tre e alla #23 “Pizza Kebab Vol 1” di Ghali.

L’effetto Angelina Mango riporta in classifica, alla #41, l’album “Tutto l’amore che conta davvero” di Mango.

La classifica del supporto fisico vede al primo posto la compilation di Sanremo 2024, l’album di Annalisa e la raccolta di Loredana Bertè.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.