Classifiche di vendita FIMI 52: Mariah guida ancora la carica di Natale. Tra gli italiani c’è solo Annalisa

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 52 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 22/12/2023 al 28/12/2023.

Sfera Ebbasta si riprende la numero uno mentre i dischi di Natale di Michael Bublè e Mariah Carey si “accontentano” della posizione #3 e #4. Da segnalare il rientro del disco di Annalisa in Top 10 e i Pinguini Tattici Nucleari presenti con due dischi in Top 20.

Tra i dischi di Natale che entrano nuovamente in classifica c’è Dean Martin (#27), l’album “A Christmas gift for you from Phil Spector“, Celine Dion (#74), Sergio Sylvestre (#75), Elvis Presley (#77), Frank Sinatra (#79), Justin Bieber (#83) e Carolina Benvenga (#97).

Ennesimo successo per la nuova scommessa rap Tony Boy che entra alla #31 con l’EP “Export“.

Il Natale invade la classifica singoli con Mariah che centra la numero uno e guida una carica di ben 15 brani in Top 20 tra cui anche la cover di Annalisa per Amazon.

Nei vinili guida Gemitaiz e c’è un buon ingresso per il disco live dei Fast Animals and Slow Kids.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.