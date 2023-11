Classifiche di vendita FIMI 47: Sfera Ebbasta primo ovunque. Per lui cinque album in Top 50 e tutti i 12 nuovi brani nelle prime 12 posizioni

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 47 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 17/11/2023 al 23/10/2023.

Per una volta partiamo dalle zone basse della Top 100 Album. Rientra alla #87 l’ultimo disco di Tommaso Paradiso confermando un risultato purtroppo disastroso per questo disco. Nel frattempo, in vista del Natale, Mariah Carey ritorno puntuale con il suo “Merry Christmas” (#82).

Ovviamente Sfera Ebbasta, uscito settimana scorsa con il nuovo disco, “X2VR“, è la superstar della settimana. Dopo aver stabilito un nuovo record su Spotify (vedi qui) non solo debutta al primo posto della classifica album ma tutti e cinque i suoi dischi sono presenti in Top 50 con due album, il primo e l’ultimo, in Top 10.

Anche nei singoli rivoluzione. Takagi & Ketra, Angelina Mango, Bresh con Pinguini Tattici Nucleari, tutti scendono per lasciare le prime 12 posizioni alle 12 tracce di “X2VR” di Sfera Ebbasta.

Da segnalare “ROSSOFUOCO” di Mida, brano di maggior successo tra quelli di Amici 23, che sale dalla #20 alla #17 mentre il collega Holden esce dalla Top 10.

Ovviamente Sfera è primo anche nei vinili. Ed è anche secondo con il suo primo disco , “XDVR“.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.