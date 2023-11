Classifiche di vendita FIMI 44: Taylor Swift batte Laura Pausini e debutta prima in classifica

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 44 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 27/10/2023 al 02/10/2023.

Questa nuova settimana parte con un brutto colpo per la musica italiana… Taylor Swift con il suo nuovo album, “1989 (Taylor version)“, ferma alla #2 il debutto del nuovo disco di inediti di Laura Pausini, “Anime parallele“.

Negli ultimi vent’anni non era mai successo che un disco della Pausini non debuttasse in vetta alla classifica, l’ultima volta fu nel 2002, con l’album in inglese “From the inside“. Di sicuro la cantante di Solarolo ha pagato lo scotto di un pubblico, quello che la segue, lontano dal mondo dello streaming.

Per chi non lo sapesse le Taylor version degli album di Taylor Swift sono i vecchi album della cantautrice che, anno dopo anno, vengono completamente reincisi in nuove versioni. Un modo per la cantautrice di ri appropiarsene dopo dopo Scooter Braun comprò i diritti della sue registrazioni.

Insomma questo mancato debutto al vertice è una caduta anche per Warner Music Italy che da settembre ad oggi era riuscita a piazzare diversi album al primo posto della classifica (Coez & Frah Quintale, Ligabue, Il Tre, Annalisa)

Tra glia altri debutti in Top 10 ci sono il nuovo disco di Villabanks, quello di Sadturs e Kiid e il nuovo dei Duran Duran.

Infine, mai titolo fu così profetico, “La musica è finita“, il nuovo disco di Motta, debutta alla numero #100.

Nella classifica singoli stabile al primo posto “Everyday” mentre Angelina Mango risale alla #2. Chiudiamo con la classifica vinili dove il risultato è il medesimo che nella classifica album. Taylor Swift prima, Laura Pausini seconda.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.