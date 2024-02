Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 5 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 26/01/2024 al 01/02/2024.

Terza settimana consecutiva al vertice della classifica album FIMI per i Club Dogo. Segue Sfera Ebbasta e chiude il podio Neima Ezza che debutta alla #3 con “Piccolo Principe“.

Da segnalare come l’iconico primo album degli 883, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno“, a 32 anni dall’uscita arriva in vendita in vinile e conquista il sesto posto negli album e la prima posizione nella classifica relativa al supporto fisico.

Debutta in Top 10 anche il disco di inediti di Ivan Graziani. Male il disco di Laura Pausini che, a tre mesi dall’uscita, è quasi fuori dalla Top 100.

Cambio alla numero #1 per quel che riguarda la classifica singoli dove “Moon“, nuovo singolo di Ava con Capo Plaza e Tony Boy. Sale al secondo posto Mida e debutta alla #21 Il Pagante feat. Villabanks.

Nelle chart del supporto fisico (cd, vinili e musicassette) guidano gli 883 seguiti da Ivan Graziani e dai Club Dogo.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.