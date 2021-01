Classifiche radio Earone: alcuni importanti dati sulle 53 settimane del 2020

Il 2020 è andato in archivio e le 53 classifiche Earone dello scorso anno hanno certificato che la musica italiana funziona anche nell’airplay, anche se le prime posizioni assolute sono da tempo riservate a brani internazionali (Qui la chart che riassume il 2020).

Scopriamo ora qualche curiosità partendo dalla classifica radio Earone. Qual è il brano che è stato in testa per il maggior numero di settimane?

CLASSIFICA RADIO EARONE – TOP #1 2020 AIRPLAY RADIO

Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso è il brano che ha collezionato più presenze alla posizione numero 1 dell’airplay 2020. Il singolo è stato al primo posto per 8 settimane (wk 28/35).

Cinque volte al primo posto per Contatto dei Negramaro (wk 44/48) e per Good Times di Ghali (wk 18, 20/23).

Tre settimane al primo posto rispettivamente per Don’t Worry dei Boomdabash (wk 51/53), Don’t Start Now (wk 02/04) e Levitating (wk 41/43) di Dua Lipa e Tikibombom di Levante (wk 12/14).

Cinque brani con due settimane al primo posto. si tratta di Guaranà di Elodie (wk 25/26), Latina di Emma (wk 39/40), Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (wk 9/10), Blinding Lights di The Weeknd (wk 06/07) e Andromeda di Elodie (wk 08 + 11).

Una sola settimana in testa per 16 marzo di Achille Lauro feat. Gow Tribe, Orphans dei Coldplay, Physical di Dua Lipa, Bella Storia di Fedez, Mediterranea di Irama, La Mia Hit di J-AX feat, Max Pezzali, Stupid Love di Lady Gaga, La Ragazza Dei Tuoi Sogni e Volente o Nolente (feat. Elisa) di Ligabue, Neon – Le Ali di Marracash (feat. Elisa), Hypnotized dei Purple Disco Machine & Sophie And The Giants, In Your Eyes di The Weeknd e Breaking Me di Topic & A7S.

