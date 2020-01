Classifiche di vendita: i vinili e le compilation più venduti nel 2019

Classifiche di vendita 2019. Dopo album (qui) e singoli (qui) è giunto il momento delle ultime classifiche, quelle relative ai vinili e alle compilation.

La classifica dei vinili vede anche per il 2020 una netta predominanza della musica internazionale, con album storici. Sono, infatti, ben poche le uscite recenti che trovano spazio nella Top 20.

Classifiche di vendita 2019: vinili

Apre la chart Legacy di David Bowie, preceduto da Back In Black degli Ac/Dc. Alla #18 Start di Ligabue, mentre alla #17 si colloca Led Zeppelin 1 dello storico gruppo di Jimmy Page e Robert Plant.

Musica italiana alla #16 e alla #15 dove troviamo rispettivamente Mina Fossati e Zero il Folle di Renato Zero. Alla #14 Appetite For Destruction dei Guns’n’roses. Ancora i Led Zeppelin alla #13 con Led Zeppelin 4.

I Queen occupano la #12 con lo storico disco A Night At The Opera, mentre alla #11 si piazzano Bob Marley & The Wailers con Legend.

Back To Black di Amy Winehouse apre la Top 10, preceduto da Wish You Were Here, l’album dei Pink Floyd uscito nel 1975.

Alla #8 Nevermind dei Nirvana, mentre alla #7 l’unico album della Top Ten uscito nel 2019, ovvero Western Stars – Songs From The Film di Bruce Springsteen.

I Beatles si piazzano alla #6 con Abbey Road. I Queen monopolizzano la Top 5 con Greatest Hits II alla #5, Greatest Hits I alla #3 e alla colonna sonora di Bohemian Rhapsody alla #2.

I Pink Floyd, invece, portano The Wall alla #4 e lo storico e immortale The Dark Side Of The Moon in vetta.

Classifiche di vendita 2019: compilation

30 A Miracle Tunes (O.S.T.)

29 La La Land (O.S.T.)

28 Aladdin (O.S.T.)

27 Frozen 2 (O.S.T.)

26 Hot Party Winter 2019

25 Monte Carlo Nights Story: 30 Years

24 Hit’s Summer! 2019

23 Hot Party Spring 2019

22 Papeete Beach Compilation, Vol. 31

21 Radio Italia Winter Hits

20 Hit Mania 2019

19 Disco Radio Summer 2019

18 Hit Mania Estate 2019

17 Machete Mixtape Vol. 3

16 Le 160 Canzoni Per Bambini Più Belle Di Sempre

15 Top Hits 2019

14 Faber Nostrum

13 Zecchino D’oro 62^ Edizione

12 Radio Italia Spring 2019

11 Il Meglio Dello Zecchino D’oro

10 Top Hits – Estate 2019

9 Rtl 102.5 Power Hits Estate 2019 A

8 Hot Party Summer 2019

7 Spider-Man: Into The Spider-Verse (O.S.T.)

6 Radio Italia Love 2019

5 Musica Da Giostra, Vol. 6

4 The Greatest Showman (O.S.T.)

3 Kiss Kiss Play Summer 2019

2 Radio Italia Summer Hits 2019

1 Sanremo 2019