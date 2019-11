In Copertina

Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani del 29 novembre 2019

Annalisa, Capo Plaza, Diodato, Dardust, Anastasio e come ogni settimana tanti artisti emergenti nelle recensioni di Fabio Fiume.

J-Ax: è tutto pronto per il 2020 tra ReAle, GalAx, instore e live unplugged

Uscirà a gennaio "ReAle", il nuovo album di J-Ax, anticipato da un esclusivo release party al Blue Note di Milano.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 novembre

Il radio date questa settimana conta davvero tante novità e non è un modo di dire!Quindi, non perdiamo tempo e scopriamo subito che cosa girerà.

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

"Un disco necessario per l'evoluzione di Tiziano..." questo "Accetto miracoli" secondo il nostro critico.

Anastasio: dal 29 novembre “Il fattaccio del Vicolo del Moro” aspettando il 2020...

Uscirà il 29 novembre il nuovo singolo di Anastasio "Il fattaccio del Vicolo del Moro", liberamente tratto dal monologo "Er Fattaccio" del poeta romano Amerigo Giuliani.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire. Ep.1

Un viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Musica Contro le Mafie 2019: ecco i 10 finalisti del Contest

Dopo 21 giorni di votazioni sono stati comunicati i nomi dei finalisti che si contendono la vittoria della decima edizione del Contest.

Gli Urban Strangers tornano live al Memo Music Club il 7 dicembre (Biglietti)

Il live riserverà molte sorprese per i fan del duo e non solo. Nel nostro articolo i dettagli per partecipare.

Diritto di cronaca: il curioso caso di Thomas e dell'intervista che non faremo

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Sanremo giovani 2019: testi e audio di tutte le canzoni degli artisti in gara

I testi e gli audio dei brani di tutti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019, venti artisti che sognano un posto all'Ariston.

Videointervista ai Siberia: "Nell'amore c'è la forza per resistere alla bruttura"

"Tutti amiamo senza fine" è il titolo del terzo album della band livornese Siberia. Nella videointervista il racconto del momento che ha portato alla produzione del disco.

Videointervista a Biagio Antonacci: “Essendo visibili dallo spazio abbiamo una responsabilità!”

Il 29 novembre è il giorno dell'uscita di "Chiaramente visibili dallo spazio", il nuovo album di Biagio Antonacci prodotto da Taketo Gohara e Placido Salamone.

Videointervista a Davide Van De Sfroos: “Fare un disco è un po' come scolpire una statua...”

Sono passati 5 anni e mezzo dall'uscita di "Goga e Magoga", l'ultimo album di inediti di Davide Van De Sfroos, che oggi torna con "Quanti Nocc", racconto dei live del 2019.

Videointervista a Bugo: “La festa del nulla è il desiderio di fuga che scaturisce dai sogni”

E' uscito "La Festa del Nulla", il romanzo d'esordio del cantautore Bugo. Una vicenda ambientata negli anni '90 in cui gli ingredienti sono il rock, l'amore e la provincia.

Il Collegio: intervista alla Professoressa di Canto Giovanna Giovannini

Stasera in prima serata su Raidue andrà in onda l'ultima puntata del reality Show "Il Collegio". Per l'occasione abbiamo intervistato la Professoressa di Canto Giovanna Giovannini.

Videointervista a Ensi: “Clash è una fotografia del momento storico che sto vivendo"

Sono passati alcuni mesi dalla pubblicazione di "Clash" e "Clash Again". Ora Ensi sta portando in giro per l'Italia la sua musica in un tour in cui non mancano le hit del passato.

Videointervista ai Subsonica: “Siamo menestrelli 2.0 e cantiamo le parole che altri non hanno”

E' uscito "Microchip Temporale", 14 tracce in cui i Subsonica rivisitano lo storico "Microchip Emozionale" insieme a ospiti a prima vista insoliti. .

Amici di Maria De Filippi. Il cambiamento è istinto di sopravvivenza

Amici 19. Ieri è partita la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra gli artisti scelti per comporre la classe diversi volti (voci) noti che ci hanno spinto ad una riflessione.Il programma, ci sembra giusto sottolinearlo, è un Talent show completamente Made in Italy. A differenza di The Voice o X Factor non...

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 48: Tiziano Ferro vince la concorrenza di Mina-Fossati e dei Coldplay

Tiziano Ferro batte la concorrenza di Mina-Fossati e dei Coldplay e si piazza in testa alla classifica Fimi degli album. tha Supreme ancora primo tra i singoli. .

Jovanotti: fuori ovunque Lorenzo sulla luna (tracklist)

L'artista per la prima volta incide un disco di cover, un concept album dedicato alla luna.

Una storia da cantare Lucio Battisti è il protagonista dell'ultimo appuntamento

Dopo De André e Lucio Dalla Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ci portano alla riscoperta del repertorio di Lucio Battisti.

Classifica Radio Earone Settimana 48: giù la musica italiana. Primi i Coldplay

La musica internazionale conquista l'ultima classifica radio Earone del mese di novembre. Sono ben 7 i brani internazionali nella Top Ten. Guidano i Coldplay che scalzano Vasco dalla vetta.

La Dea Fortuna nella colonna sonora Mina (firmata Fossati) e Diodato

Ancora una volta le canzoni e la colonna sonora sono una parte importante nel film del regista turco.

Coca Cola Future Legend: ultimi giorni per votare in vista dell'annuncio del vincitore

Edoardo Brogi, True Skill, Mikesueg e Jbarton sono i 4 artisti che si giocano la vittoria alla prima edizione del contest Coca Cola Future Legend.

Mameli racconta la noia di una generazione in "Serata banale" (testo e audio)

Dopo il duetto estivo con Alex Britti il cantautore lanciato da Amici di Maria De Filippi torna in radio con un nuovo brano.

Diodato il singolo "Che vita meravigliosa" nel nuovo film di Ozpetek (testo e audio)

Il nuovo brano del cantautore è un vero e proprio inno alla vita scritto nel disperato tentativo di fermare ciò che non si ferma.

20 Anni che Siamo Italiani Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada in prima serata su Rai 1

Al via il 29 novembre lo show 20 Anni che Siamo Italiani, tre prime serate con Gigi D'Alessia e Vanessa Incontrada. Un viaggio tra i ricordi di questi ultimi due decenni.

X Factor 2019 live 6a puntata. Resoconto e pagelle, ma il vero protagonista è un ospite Dardust

Una puntata ricca di sorprese, ad un passo dalla finale doppia eliminazione.

Capo Plaza: la ricerca di una realtà alternativa nel singolo “Ho Fatto Strada” (Testo e Video)

"Ho fatto strada" è il nuovo singolo di Capo Plaza prodotto da Ava, che racconta di una generazione alla ricerca di una nuova dimensione.

Mahmood: da Milano il nuovo tour internazionale nel 2020 (calendario)

Mahmood annuncia un nuovo tour internazionale.Dopo una stagione di successi (il Festival di Sanremo e il tour estivo, per citarne due), il disco di platino.

Il Diari Aperti Tour di Elisa è una festa musicale con tutti "In piedi"

In due ore e mezza di concerto la cantautrice ha proposto un viaggio trasversale dai successi in inglese a quelli in italiano.

Gaetano Curreri dona il brano "Più amore" all'Antoniano

Anche Mario Biondi, Amara ed i bimbi del Coro dell’Antoniano a sostegno dell'iniziativa solidale "Operazione Pane".

Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani del 29 novembre 2019

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 novembre

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Rokas: fuori “Brutte Cose”, il nuovo singolo dalle tinte pop rap prodotto da Granato

Jacopo Ratini canta il senso di rassicurazione nel singolo Ti chiamerò casa

The Yellow fuori con un disco positivo, Streets of Tokyo

Deschema: la necessità di ricominciare da capo nel singolo “Tabula Rasa”

Ciao Sono Vale affronta il difficile tema della malattia mentale in "Tre assassine"

Mosè Santamaria pubblica il nuovo disco "Salveremo questo mondo"

