Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita Fimi che anche questa settimana premia Marracash in una settimana in cui sono usciti gli album di Zucchero, Il Volo e Vegas Jones.

Tra i singoli primo blun7 a swishland di tha supreme, nuovo singolo tratto dall’album uscito il 15 novembre e a cui è seguito un particolare evento nelle stazioni di Roma e Milano (Qui il nostro articolo).

Zucchero si prende la rivincita su Marracash guidando la chart dei singoli (Qui la videointervista di presentazione di D.O.C.).

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo da quella degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 Il Tempo Vola 2002-2020, la prima raccolta di Fabri Fibra (-9), alla #19 piccolo passo indietro per È Sempre Bello di Coez (-1), mentre alla #18 giù Emanuele di Geolier (-4).

In discesa anche Peter Pan di Ultimo (-1) alla #17, Scatola Nera di Gemitaiz & Madman (-1) alla #16, Mattoni di Night Skinny (-1) alla #15.

In forte calo anche Testa O Croce dei Modà (-7) oggi alla #14, Il Sole Ad Est di Alberto Urso (-11) alla #13. Giù anche Re Mida (Aurum) di Lazza (-2) alla #12 e Machete Mixtape 4 (-2) alla #11.

Libertà di Rocco Hunt (-2) apre la Top Ten. Scende alla #9 Zero il Folle di Renato Zero (-4) così come Fortuna di Emma (-5) oggi alla #8.

Giù anche Colpa Delle Favole di Ultimo (-1) in discesa alla #7, così come Atlantico On Tour di Marco Mengoni (-4) alla #6.

Spazio, poi, a 4 nuove entrate: Ghosteen di Nick Cave & The Bad Seeds alla #5, La Bella Musica di Vegas Jones alla #4, 10 Years – The Best Of Il Volo alla #3 e D.O.C. di Zucchero alla #2.

Resta in vetta Persona di Marracash. Un successo testimoniato anche dall’ottimo riscontro delle prevendite dei biglietti dei live (Qui il nostro articolo). Sold out in poche ore le due date al Forum.

Tra gli altri da segnalare la nuova entrata di Andrea Bocelli con Sì Forever alla #34, la continua discesa di Benji & Fede (-12) oggi alla #36, il rientro di Start di Ligabue alla #39, dopo l’annuncio del concerto-evento del 2020.

Entra alla #51 Fleurs-La Trilogia Completa di Franco Battiato, a vent’anni dall’uscita del primo capitolo.

