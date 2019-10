Le classifiche di Vendita Fimi di questa settimana vedono trionfare Renato Zero, che, forse un po’ a sorpresa, ferma i Modà che per la prima volta dal 2011 non entrano al primo posto con un loro album (Qui la nostra videointervista di presentazione di Testa o Croce). L’artista romano guida anche la classifica dei vinili.

Il nuovo album di Levante fa il suo esordio fuori dal podio, preceduto anche dalla nuova versione di Re Mida di Lazza, che conquista la classifica dei singoli con Gigolò.

Scopriamo le classifiche di Vendita Fimi nel dettaglio.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

L’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? della rivelazione Billie Eilish (-2) scende alla #20, mentre alla #19 entra la versione Piano Solo dell’album di Lazza Re Mida.

Scende alla #18 Pianeti di Ultimo (-3), così come Arte di Mambolosco (-4) alla #17, È Sempre Bello di Coez (-4) alla #16, Playlist di Salmo (-2) alla #15.

In forte calo alla #14 Abbey Road dei Beatles (-11), così come Hollywood’s Bleeding di Post Malone (-3) alla #13. Giù anche Peter Pan di Ultimo (-1) alla #12 e il repack di Scialla Semper di Massimo Pericolo (-5) alla #11.

Nuova entrata alla #10 per My Name Is Michael Holbrook, il nuovo album di Mika. Piccolo passo indietro per Libertà di Rocco Hunt (-1) alla #9, mentre è più deciso il calo di Machete Mixtape 4 (-4), l’album che ha dominato l’estate e che ha totalizzato numerosi record.

Giù alla #7 Colpa Delle Favole di Ultimo (-2), Mattoni di Night Skinny (-4) alla #6 e Scatola Nera di Gemitaiz & Madman (-4) oggi alle #5 dopo due settimane in vetta.

Fa il suo esordio alla #4 Levante con Megmamemoria.

Sale alla #3 la versione Aurum di Re Mida di Lazza (+26), mentre i Modà si devono accontentare del secondo gradino del podio con Testa o Croce.

Primo Renato Zero con il nuovo album Zero il Folle (Qui il nostro articolo di presentazione del disco).

Tra gli altri da segnalare la discesa di Masters vol. 2 di Lucio Battisti (-18) ora alla #25 e Il Cammino Dell’anima di Angelo Branduardi nuova entrata alla #32.

I Modà questa settimana tornano in classifica anche con la raccolta Modà 2004-2014 L’Originale alla #82.

