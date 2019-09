Le prime classifiche di Vendita Fimi dell’autunno premiano Gemitaiz & Madman (Qui la nostra videointervista di presentazione di Scatola Nera) tra gli album, Fred De Palma e Ana Mena tra i singoli e i Verdena tra i vinili.

La classifica degli album vede un inedito podio tutto all’insegna del rap e della trap, mentre sorprende il primo posto tra i singoli di Una Volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena, brano che in radio questa settimana ha subito un netto e deciso calo (Qui la classifica radio Earone).

Scopriamo le classifiche di Vendita Fimi della settimana partendo dagli album come di consueto.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Rientra nella Top 20 Diari Aperti di Elisa (+1), album in classifica da ben 48 settimane e dal quale è appena stato estratto il quarto singolo Tua Per Sempre.

In risalita alla #19 Jova Beach Party (+1) che riguadagna una posizione dopo il concerto conclusivo di Linate (Qui il nostro articolo).

Due passi indietro alla #18 per Capo Plaza con 20 (-2), mentre alla #17 in discesa When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish (-4). Stessa sorte per Pianeti di Ultimo (-5) che scende alla #16.

Giù anche E’ sempre bello di Coez (-3) alla #15, Playlist di Salmo (-4) alla #14 e Uebe di Fred De Palma (-11) alla #13, la scorsa settimana sul gradino di mezzo del podio.

Nuova entrata alla #12 per i Blink-182 con Nine, mentre alla #11 scende Ultimo con Peter Pan (-2).

New entry alla #10 per l’omonimo album dei Verdena, mentre alla #9 scende Libertà di Rocco Hunt (-2).

In discesa alla #8 Arte di Mambolosco (-5), così come Hollywood’s Bleeding di Post Malone (-1) alla #7.

Ottima prestazione per Marco Mengoni che, dopo l’annuncio dell’arrivo di un album live (Qui il nostro articolo), risale alla #6 con Atlantico (+38).

Entra alla #5 Why Me? Why Not di Liam Gallagher, mentre alla #4 riguadagna un posto Ultimo con Colpa delle Favole (+1).

Ritorna sul podio Machete Mixtape 4 (+1), oggi alla #3, mentre alla #2 scende dalla vetta Mattoni di Night Skinny (-1).

Come previsto la più alta nuova entrata è Scatola Nera di Gemitaiz & Madman che conquistano subito la vetta.

Tra gli altri da segnalare la riedizione di Non Siamo Mica Gli Americani! di Vasco Rossi che fa capolino alla #28, l’inattesa risalita di Mainstream di Calcutta (+56) oggi alla #37, il calo di Junior Cally che con Ricercato (-33) scende alla #41.

Entrano alla #45 Futuro improvviso, il nuovo album di Gianni Togni e alla #47 Kintsugi – Amica Mia l’album di Aida Cooper tributo a Mia Martini.

