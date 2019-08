Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Machete Mixtape 4 che per la quinta settimana di fila guida tra gli album, anche se il vero trionfatore è sempre Ultimo.

Tra i singoli balzano in vetta Fred De Palma e Ana Mena, che pian piano stanno scalando anche la classifica radio Earone (Qui il nostro articolo con la chart di questa settimana).

Tra i vinili l’album capolavoro The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd torna in testa.

Scopriamo le Classifiche di Vendita Fimi nel dettaglio partendo dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Torna nella Top 20 Achille Lauro con 1969 (+4), così come Sfera Ebbasta con Rockstar (Popstar Edition) (+2), mentre alla #18 scende Marco Mengoni con Atlantico (-2). Stabile alla #17 Dove non arrivano gli occhi di Rkomi (=), mentre alla #16 risale Massimo Pericolo con Scialla Semper (+2). Non si muove alla #15 Izi con Aletheia (=), stessa sorte per Elisa con Diari Aperti (=) alla #14, mentre alla #13 scende 20 di Capo Plaza (-1) che è in classifica da quasi un anno e mezzo. Alla #12 sale E’ sempre bello di Coez (+1), mentre #11 non si muove Potere (Il Giorno Dopo) di Luchè (=).

Apre la Top 10 Billie Eilish, stabile con When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (=), mentre alla #9 perde contatto dalla vetta Twerking Queen di Elettra Lamborghini (-3). Risale alla #8 Jovanotti, che ha appena annunciato la chiusura del suo tour estivo con una suggestiva tappa all’aeroporto chiuso di Linate, con Jova Beach Party (+1), mentre alla #7 non si muove Western Stars di Bruce Springsteen (=). Ultimo con Pianeti riconquista la #6 (+2), Salmo con Playlist (+1) risale alla #5, mentre alla #4 perde il podio No.6 Collaborations Project di Ed Sheeran (-1).

Sul gradino più basso del podio torna Peter Pan di Ultimo (+1), alla #2 ancora il cantautore romano stabile con Colpa delle Favole (=), mentre la vetta è per la quinta settimana consecutiva per Machete Mixtape 4 (=).

Tra gli altri da segnalare la risalita dei Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’Hype (+14) alla #31 e la discesa di Ligabue con Start (-9) alla #35.

Clicca su CONTINUA per la classifica Fimi dei singoli