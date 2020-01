La musica d’autore conquista le classifiche di vendita Fimi di questa settimana. Brunori SAS è primo tra gli album e i vinili. D’altronde l’album Cip! è una perla di rara bellezza e fa piacere che il pubblico lo sta apprezzando così tanto (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Marracash e tha supreme non mollano il podio tra gli album. Quest’ultimo continua il suo dominio tra i singoli.

Ultimo non è più una sorpresa, ma avere tre album nelle prime 12 posizioni dopo diverso tempo dall’uscita è un risultato considerevole (Qui il nostro articolo sul Tour 2020).

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, da quella degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 Mattoni di Night Skinny (-2), così come alla #19 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish (-4). Sorprende Post Punk di Gazzelle (+11) che sale alle #18.

Su Uebe di Fred De Palma (+1) oggi alla #17, così come Emanuele di Geolier (+9) alla #16. Giù alla #15 Cremonini 2c2c The Best Of (-6).

In discesa Peter Pan di Ultimo (-4) che si piazza alla #14, così come

Machete Mixtape 4 (-2) alla #13. Risale alla #12 Pianeti di Ultimo (+16), ma anche Libertà di Rocco Hunt (+2) ora alle porte della Top Ten.

Risale alla #10 Re Mida (Aurum) di Lazza (+2), mentre l’album evento di Mina e Ivano Fossati con un tonfo scende alla #9. Piccolo passo indietro per Playlist Live di Salmo (-1) ora alla #8.

Crollo di Tiziano Ferro che non solo perde il podio (-4), ma scende addirittura alla #7. Nuova entrata internazionale alla #6 dove arriva Rare di Selena Gomez. Su alla #5 Fsk Trapshit Revenge di Fsk Satellite (+1) e alla #4 Colpa delle Favole di Ultimo (+1).

Sul podio alla #3 giù Persona di Marracash (-1), 23 6451 di tha supreme (-1) alla #2 e Cip!, il nuovo album di Brunori SAS che fa il suo esordio direttamente in vetta.

Tra gli altri da segnalare il crollo verticale di D.O.C. di Zucchero (-17) che scende alla #34 e l’ascesa di Fuori dall’Hype dei Pinguini Tattici Nucleari (+7) oggi alla #39, aspettando il brano di Sanremo (Qui il nostro articolo sull’ascolto in anteprima dei brani).

