Classifiche di Vendita Fimi Settimana 1: tha supreme è il primo re del 2020

Le prime classifiche di vendita Fimi del 2020 vedono trionfare tha supreme che si piazza in testa tra gli album e i singoli.

Tra i vinili i Pink Floyd monopolizzano il podio con ben 2 brani nelle prime 2 posizioni.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo da quella degli album che registrano il periodo post natalizio compreso tra il 27 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

In forte discesa alla #20 si piazza 10 Years, The Best of Il Volo (-7), mentre alla #19 sale la Platinum Collection dei Queen (+4). Balzo felino di Rocco Hunt che con Libertà (+18) risale alla #18, dopo l’annuncio delle nuove location del tour. Stessa ottima performance per Lazza con Re Mida (Aurum) (+18) che sale alla #17.

In salita alla #16 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish (+8), così come Atlantico On Tour di Marco Mengoni (+6) alla #15 e Fine Line di Harry Styles (+2) alla #14.

Scende alla #13 Everyday Life dei Coldplay (-3), mentre alla #12 risale Machete Mixtape 4 (+21), così come Peter Pan di Ultimo (+9) oggi alla #11.

Perde una posizione D.O.C. di Zucchero (-1), oggi alla #10, mentre alla #9 sale Fsk Trapshit Revenge di Fsk Satellite (+13), così come Playlist live di Salmo (+6), oggi alla #8.

Giù alla #7 Cremonini 2c2c The Best Of (-2), stabile alla #6 Vasco Nonstop Live di Vasco Rossi (=), alla #5 Colpa Delle Favole di Ultimo e alla #4 l’album evento di Mina Fossati (-2).

Perde lo scettro Tiziano Ferro con Accetto Miracoli (-2), mentre alla #2 risale Persona di Marracash (+2), uno degli album migliori del 2019 (Qui la nostra recensione). Torna in testa 23 6451 di tha supreme.

Tra gli altri da segnalare le risalite di Mattoni di Night Skinny (+12) alla #23, E’ sempre bello di Coez (+17) alla #24, Urbe di Fred De Palma (+22) alla #25 e Scialla Semper di Massimo Pericolo (+14) alla #28.

Crolla alla #30 Chiaramente Visibili dallo Spazio di Biagio Antonacci (-18), uno degli artisti che per più settimane è stato in testa alla chart nel decennio 2010-2019 (Qui il nostro articolo).

