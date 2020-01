La terza classifica Spotify del 2020 registra un sostanziale pareggio nella lotta a distanza tra Marracash e tha supreme. Il producer continua la sua permanenza in vetta, mentre Marracash mantiene più di un brano nelle primissime posizioni.

Nel frattempo prosegue l’ascesa del gruppo trap FSK Satellite…

Nella viral il primo posto è una sorpresa inaspettata.

Scopriamo la classifica Spotify partendo come di consueto dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scendono alla #20 i Maroon 5 con Memories (955.277 ascolti), preceduti da tre pezzi in salita, ovvero Don’t Start Now di Dua Lipa (959.495) alla #19, Una Volta Ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena, il singolo che è risultato primo nella classifica Fimi del 2019 (Qui il nostro articolo) con 979.630 stream e Non Avere Paura di Tommaso Paradiso che conquista la posizione #17 (980.340).

Scende alla #16 Chiasso di Random con 986.897 ascolti, mentre alla #15 fa qualche passo avanti Roxanne degli Arizona Zervas (990.023 ascolti).

Guadagna posizioni Holly & Benji di Ava feat. Capo Plaza & Shiva, oggi alla #14 con 1.038.113 ascolti. Stabile alla #13 Falling di Trevor Daniel (1.172.507), mentre alla #12 scende Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas con 1.185.955 stream.

Non si muove alla #11 Pookie Remix di Aya Nakamura feat. Capo Plaza (1.192.073), mentre la Top Ten è aperta da Soldi In Nero di Shiva feat. Sfera Ebbasta, in salita con 1.242.211 ascolti.

Giù alla #9 Tutto Questo Sei Tu di Ultimo (1.265.102), mentre alla #8, #7 e #6 troviamo Marracash rispettivamente con Bravi A Cadere – I Polmoni (1.306.655), Crudelia – I Nervi (1.437.789) e 6 Supreme – L’ego feat. tha supreme & Sfera Ebbasta (1.537.576).

In discesa alla #5 Ti Volevo Dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (1.632.629 ascolti), alla #4 Dance Monkey del fenomeno internazionale Tones And I (1.764.326) e alla #3 fuck 3x di tha supreme con 1.864.242 stream.

Salgono alla #2 gli Fsk Satellite con Ansia No che si avvicina alla vetta con 2.082.615 ascolti, ma non ce la fa a scalzare tha supreme, ancora primo con blun7 a swishland (2.805.509).

