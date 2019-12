La penultima classifica radio Earone del 2019 premia ancora una volta i Coldplay, che si confermano in vetta con Orphans. Arriva a un passo dalla vetta Tiziano Ferro con In Mezzo a Questo Inverno.

In forte ascesa Marracash, a differenza di Cesare Cremonini e Vasco Rossi in caduta libera. Non bene Stupida Allegria di Emma, oggi alla #17.

Spirito nel Buio di Zucchero è la più alta nuova entrata e l’unica all’interno della Top 20 (Qui il nostro articolo sul brano). Buon ingresso anche per i nuovi singoli di Ultimo e Brunori Sas.

Scopriamo la Classifica Radio Earone nel dettaglio.

Sale alla #20 Vento sulla luna di Annalisa feat. Rkomi (+3), così come alla #19 blun7 a swishland di tha supreme (+2). Piccolo passo indietro alla #18 per Duemila volte di Marco Mengoni (-1), mentre alla #17 in calo Stupida Allegria di Emma (-4).

Spirito nel Buio di Zucchero fa il suo ingresso alla #16, mentre alla #15 su di un gradino Shaken di Lp (+1), così come Ahimsa degli U2 + A.R. Rahman (+1), oggi alla #14.

Giù alla #13 Circles di Post Malone (-1), così come Se ti potessi dire di

Vasco Rossi (-7) in forte calo oggi alla #12. Sale alla #11 Good as Hell di Lizzo (+3).

I Black Eyed Peas & J Balvin aprono anche questa settimana la Top Ten con Ritmo (Bad Boys For Life). In discesa alla #9 Dance Monkey di Tones And I (-5).

Stabili rispettivamente alla #8 e alla #7 South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (=) e Non Avere Paura di Tommaso Paradiso (=). Ottimo risultato per Marracash che con Bravi a cadere (+5) arriva alla #6.

Scende alla #5 Al Telefono di Cesare Cremonini (-3), mentre alla #4 risale e conquista la sua miglior posizione Memories dei Maroon 5 (+2).

Alla #3 stabile Don’t Start Now di Dua Lipa (=), mentre alla #2 con un gran balzo arriva a un passo dalla vetta In Mezzo a Questo Inverno di Tiziano Ferro (+7).

In testa si conferma Orphans dei Coldplay (=).

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 della Classifica Radio Earone.