Dopo una sola settimana di regno Cesare Cremonini lascia la vetta ai Coldplay, in una classifica radio Earone in cui la musica internazionale batte ancora quella italiana. Nella Top Ten sono 6 i pezzi stranieri contro i 4 italiani.

Emma con Stupida Allegria è l’unica nuova entrata nella Top 20. ma ottiene un buon piazzamento anche Checco Zalone con Immigrato, brano che farà parte della colonna sonora del nuovo film Tolo Tolo.

Salgono e si avvicinano rispettivamente alla Top 10 e alla Top 20 Marracash e tha Supreme, segnale che il rap e la trap stanno iniziando a conquistare anche le radio (Qui la nostra recensione di Persona, quello che da molti viene considerato come l’album dell’anno).

Scopriamo la Classifica Radio Earone nel dettaglio.

Sale alla #20 everything i wanted di Billie Eilish (+4), mentre alla #19 non si muove Ci siamo capiti male di Biagio Antonacci (=).

Giù alla #18 1990 di Achille Lauro (-6), alla #17 risale Duemila Volte di Marco Mengoni (+1) e alla #16 scende Shaken di LP (-1).

Un passo avanti per Ahimsa di U2 + A.R. Rahman (+1) oggi alla #15, alla #14 stabile Good as Hell di Lizzo (=). Fa il suo ingresso alla #13 Emma con Stupida Allegria.

Giù alla #12 Circles di Post Malone (-1), mentre continua l’ascesa di Marracash con Bravi a cadere (+2) che alla #11 raggiunge la sua migliore posizione.

Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas & J Balvin (-5) apre la Top Ten, alla #9 sale di un gradino il nuovo singolo di Tiziano Ferro In Mezzo a Questo Inverno (+1).

Scende alla #8 South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (-1), alla #7 risale Non avere paura di Tommaso Paradiso (+2), così come Memories dei Maroon 5 (+2), oggi alla #6.

In discesa alla #5 Se ti potessi dire di Vasco Rossi (-1), così come Dance Monkey di Tones And I (-1).

Sul podio alla #3 sale Don’t Start Now di Dua Lipa (+2), mentre alla #2 perde la vetta dopo una sola settimana Cesare Creminini con Al Telefono (-1). Riconquistano il primo posto i Coldplay con Orphans (+1).

