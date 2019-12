La prima classifica radio Earone del mese di dicembre premia a sorpresa Cesare Cremonini con Al Telefono che alla terza settimana di presenza in classifica fa un balzo non indifferente e si piazza in vetta (Qui il resoconto della conferenza stampa di presentazione di Cremonini 2C2C uscito la scorsa settimana).

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro entra direttamente nella Top Ten, che anche questa settimana vede una prevalenza di brani internazionali. 6 pezzi stranieri contro 4 italiani.

Buon esordio di Annalisa, che riscatta il deludente risultato del singolo estivo Avocado Toast. Prosegue la lenta salita di Francesca Michielin, ma le prime posizioni della classifica sono ancora lontane.

Alla #50 rientra Per un Milione dei Boomdabash, rilanciata da Radio Deejay, che ha scelto il brano per la consueta rivisitazione natalizia.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Stabile alla #20 Tu e d’io di Danti feat. Nina Zilli & J-Ax (=), così come Ci siamo capiti male di Biagio Antonacci (=). Scende alla #18 Duemila volte di Marco Mengoni (-3), così come Freedom di Zucchero (-7), giù alla #17.

Piccolo passo avanti per Ahimsa degli U2 + A.R. Rahman (+1) che oggi si piazza alla #16, mentre alla #15 Shaken di LP (-4).

In salita alla #14 Good as Hell di Lizzo (+8), alla #13 Bravi a cadere di Marracash (+3), mentre alla #12 non si muove 1990 di Achille Lauro (=). Scende alla #11 Circles di Post Malone (-2), mentre alla #10 Tiziano Ferro con In mezzo a questo inverno è la più alta nuova entrata.

Giù alla #9 Non avere paura di Tommaso Paradiso (-3), stessa sorte Memories dei Maroon 5 (-4) oggi alla #8, mentre alla #7 South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (+1).

Scende alla #6 Don’t Start Now di Dua Lipa (-1), mentre non si ferma l’ascesa di Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas & J Balvin (+2).

In calo alla #4 Se ti potessi dire di Vasco Rossi (-2), mentre Dance Monkey di Tones And I è stabile alla #3. Scende alla #2 Orphans dei Coldplay (-1), mentre con un gran balzo sale in vetta Al telefono di Cesare Cremonini (+13).

