La classifica radio Earone di questa settimana premia, un po’ a sorpresa, la musica internazionale. Nella Top Ten sono solo 3 i brani italiani.

I Coldplay scalzano Vasco e si portano in vetta, mentre sorprendono le discese di Cesare Cremonini e Biagio Antonacci, alla seconda settimana di presenza in classifica.

Non decolla nemmeno Cheyenne di Francesca Michielin, ancora lontana dalla Top 20, così come In Questa Città di Max Pezzali (Qui il nostro articolo sul concerto di San Siro del prossimo luglio) che dopo un buon esordio non è ancora andato al di là della #34.

Fa il suo ingresso nella Top 50 blun7 a swishland di tha supreme.

Scopriamo nel dettaglio l’ultima classifica radio Earone del mese di novembre.

Sale alla #20 Tu e d’io di Danti feat. Nina Zilli & J-Ax (+4), mentre alla #19 scende Ci siamo capiti male di Biagio Antonacci (-6), alla sua seconda settimana di permanenza in classifica e proprio nel giorno dell’uscita dell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio (Qui la nostra presentazione del progetto).

Stabile alla #18 Tua per sempre di Elisa (=). Fa il suo ingresso alla #17 Ahimsa, nuovo singolo degli U2 + A.R. Rahman.

In salita alla #16 Bravi a cadere di Marracash (+5), così come Duemila volte di Marco Mengoni (+4), oggi alla #15.

Giù alla #14 Al telefono di Cesare Cremonini (-6), così come Sale di Benji & Fede feat. Shari (-6) che crolla alla #13.

Ottima prestazione per Achille Lauro con 1990 (+4) che sale alla #12, mentre alla #11 non si muove Shaken di LP (=), così come Freedom di Zucchero (=) oggi alla #10.

Risale alla #9 Circles di Post Malone (+3), mentre alla #8 due passi indietro per South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (-2).

Balza alla #7 Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas & J Balvin (+7), mentre alla #6 scende Non avere paura di Tommaso Paradiso (-2).

Entra nella Top 5 Dua Lipa con Don’t Start Now (+4), mentre alla #4 altro passo avanti per Memories dei Maroon 5 (+1).

Sul podio alla #3 Dance Monkey di Tones and I (-1), alla #2 Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi (-1) e in vetta si piazza il nuovo singolo dei Coldplay Orphans (+2).

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 della Classifica Radio Earone.