La classifica radio Earone di questa settimana premia ancora una volta la musica italiana. Dopo Tommaso Paradiso oggi tocca a Vasco guidare la chart, in un podio per due terzi occupato da artisti del nostro paese.

Buona prestazione per Benji & Fede che dopo il successo estivo conquistano la Top 20 con il nuovo singolo, così come Achille Lauro con 1990.

A sorpresa giù Mahmood.

Max Pezzali con In Questa Città (Qui il nostro articolo) è la più alta nuova entrata. L’ex 883 entra subito nella Top 50, a differenza del singolo precedente Welcome To Miami che non riuscì a conquistare le radio.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Apre la Top 20 Achille Lauro con 1990 (+8), mentre alla #19 in forte discesa Mahmood con Barrio (-14), così come Al di là dell’amore di Brunori SAS (-4) oggi alla #18.

Piccolo passo indietro alla #17 per Marco Mengoni con Duemila Volte (-1), mentre alla #16 in calo anche la ex #1 Accetto Miracoli di Tiziano Ferro (-4) che anticipa l’album in uscita la prossima settimana.

Giù alla #15 Tua per Sempre di Elisa (-2), mentre alla #14 buon balzo per Benji & Fede feat. Shari con il nuovo singolo Sale (+8).

Giù di due gradini Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & BoomDaBash (-2) oggi alla #13, mentre alla #12 sale il nuovo singolo di Dua Lipa Don’t Start Now (+15).

Balzo di 7 posizioni per South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (+7) che alla #7 sfiora la Top Ten.

Stabile alla #10 Emma con Io Sono Bella (=), mentre alla #9 sale Ritmo (Bad Boys For Life) dei Black Eyed Peas & J Balvin (+6).

Non si muovono Shaken di Lp (=) alla #8 e Freedom di Zucchero (=) alla #7.

Salgono Circles di Post Malone (+3) alla #6 e Memories dei Maroon 5 (+1) alla #5. Non si muove, invece, Orphans dei Coldplay (=).

Perde la vetta e si piazza alla #3 Tommaso Paradiso (-2) con Non Avere Paura, mentre alla #2 non si muove la rivelazione dell’autunno Tones and I con Dance Monkey (=). Sale in vetta per la prima volta Se ti potessi dire di Vasco Rossi (+2).

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 della Classifica Radio Earone.