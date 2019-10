La classifica radio Earone di questa settimana premia Emma per la seconda settimana consecutiva, proprio in occasione dell’annuncio del nuovo album Fortuna, della tracklist e del concerto evento del 25 maggio 2020 all’Arena di Verona (Qui il nostro articolo).

Salgono Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso, mentre questa settimana risultano in calo Mahmood, Jovanotti ed Elisa.

Dopo essere entrato direttamente in Top Ten la scorsa settimana perde parecchie posizioni Zucchero, mentre non decollano i nuovi singoli di Marco Mengoni e dei The Kolors.

Buon esordio per Gianna Nannini, ma anche per i nuovi singoli di Fabri Fibra e Malika Ayane.

Scopriamo la classifica radio Earone di questa settimana nel dettaglio.

Piccolissimo passo avanti per Marco Mengoni con Duemila Volte (+1), che così entra nella Top 20. In calo alla #19 Hold Me While You Wait di Lewis Capaldi (-2), mentre con un balzo arriva alla #18 Memories dei Maroon 5 (+7).

In ascesa anche Friday Night di Burak Yeter (+2) oggi alla #17.

Nuova entrata alla #16 dove arriva Gianna Nannini con il nuovo singolo La Differenza, che anticipa l’omonimo album in arrivo a novembre e il concerto allo Stadio di Firenze del giugno del prossimo anno.

A sorpresa scende alla #15 Freedom di Zucchero (-7), così come la ex numero 1 Beautiful People di Ed Sheeran feat. Khalid (-7) ora alla #14.

In salita alla #13 Al di là dell’amore di Brunori Sas (+2), così come Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (+8) alla #12 e Shaken di LP (+7) alla #11.

Apre la Top Ten Elisa con Tua Per Sempre (-6), in discesa alla #10. Stabile alla #9 Heaven di Avicii (=). In discesa alla #8 Jovanotti con Prima che diventi giorno (-6), mentre alla #7 sale fk this up di Noëp feat. Chinchilla (+4).

In calo alla #6 Barrio di Mahmood (-3), mentre alla #5 sale Dance Monkey di Tones And I (+6), così come Circles di Post Malone (+6).

Tommaso Paradiso con Non avere paura apre il podio (+3). Risale alla #2 Tiziano Ferro con Accetto Miracoli (+3), mentre in vetta si conferma Emma con Io Sono Bella per la seconda settimana consecutiva.

