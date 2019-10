La classifica radio Earone di questa settimana si caratterizza per l’exploit di Jovanotti. Dopo l’ultima tappa del Jova Beach Party a Linate (Qui il nostro articolo) il cantautore conquista la vetta davanti a Mahmood.

Tiziano Ferro con Accetto Miracoli scende di ben 5 posizioni, al contrario di Elisa che arriva in Top 5 con il nuovo singolo.

Esordio nella Top 10 per Tommaso Paradiso, mentre entra nella Top 20 per la prima volta in carriera il nuovo singolo di Brunori SAS, mentre proprio il giorno dell’uscita dell’album Testa o Croce i Modà scendono ulteriormente e sono ben lontani dai fasti di un tempo, quando con i loro brani conquistavano le playlist di molte emittenti importanti.

Ma scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 Lalala di Y2k & Bbno$ (-1), mentre alla #19 fa il suo esordio nella Top 20 Al di là dell’amore di Brunori Sas (+1).

Alla #18 in calo Loco Contigo di Dj Snake & J Balvin feat. Tyga (-3), mentre sale alla #17 Dance Monkey di Tones And I (+10).

Giù alla #16 Margarita di Elodie & Marracash (-3), a differenza di Hold Me While You Wait di Lewis Capaldi (+2) che sale alla #15.

Tre pezzi in discesa alla #14, #13 e #12, rispettivamente Friday Night di Burak Yeter (-2), La Tua Canzone di Coez (-2) e Piece Of Your Heart di Meduza feat. Goodboys (-5).

A sorpresa risale alla #11 Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (+3).

Stabile alla #10 fk this up di Noëp feat. Chinchilla (=), mentre alla #9 entra il primo singolo solista di Tommaso Paradiso Non Avere Paura.

Crolla alla #8 Accetto Miracoli di Tiziano Ferro (-5), mentre alla #7 piccolo passo avanti per Circles di Post Malone (+1). Giù anche Beautiful People di Ed Sheeran feat. Khalid (-2).

Sale alla #5 Emma con Io Sono Bella (+1), così come Elisa con Tua Per Sempre (+5), oggi alla #4.

Sul podio alla #3 Heaven di Avicii (-1), alla #2 dopo una sola settimana perde lo scettro Mahmood con Barrio (-1) e in vetta giunge Jovanotti con il nuovo singolo Prima Che Diventi Giorno (+4).