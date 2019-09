La prima Classifica Radio Earone dell’autunno ci regala le prime sorprese della nuova stagione.

C’era molta curiosità per Tiziano Ferro e il nuovo singolo Accetto Miracoli (Qui il nostro articolo) che ha esordito questa settimana sul gradino più basso del podio. Una posizione in meno rispetto all’esordio di Buona (Cattiva) Sorte.

Mahmood conquista la vetta con Barrio, un brano che dopo la diffidenza delle prime due settimane, alla quarta settimana di classifica è già in vetta.

Da segnalare anche Jovanotti, l’ascesa del nuovo singolo di Elisa, il crollo di Elodie, Fred De Palma e di tutti quei pezzi che hanno monopolizzato l’estate 2019.

Molto bene i nuovi singoli di Rocco Hunt e Brunori Sas.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 Kids di Merk & Kremont (-5), mentre alla #19 fa il suo ingresso nella Top 20 Lalala di Y2k & Bbno$ (-3).

Crolla alla #18 Señorita di Shawn Mendes & Camila Cabello (-2), brano che solo due settimane fa guidava la classifica radio Earone.

In ascesa alla #17 Hold Me While You Wait di Lewis Capaldi (+3), a differenza di Senza pensieri di Fabio Rovazzi, Loredana Bertè & J-Ax (-8) in discesa alla #16.

Giù anche Loco Contigo di Dj Snake & J Balvin feat. Tyga (-4) ora alla #15, Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (-9) alla #14 e Margarita di Elodie & Marracash (-9).

Due passi avanti per Friday Night di Burak Yeter (+2) alla #12, mentre dopo l’exploit della scorsa settimana scende alla #11 La tua canzone di Coez (-2).

Apre la Top Ten fk this up di Noëp feat. Chinchilla (+3), mentre alla #9 ottima performance di Tua per Sempre, il nuovo singolo di Elisa (+8). Sale alla #8 Circles di Post Malone (+10).

Scambio di posizione tra Piece Of Your Heart di Meduza feat. Goodboys (-1) ora alla #7 e Io sono bella di Emma (+1), oggi alla #6.

L’ultima tappa del Jova Beach Party a Linate (Qui il nostro articolo) porta alla #5 Prima che diventi giorno di Jovanotti (+5). Perde lo scettro e scende alla #4 Beautiful People di Ed Sheeran feat. Khalid (-3).

Sul podio alla #3 la più alta nuova entrata, ovvero Tiziano Ferro con Accetto Miracoli.

Risale alla #2 Heaven di Avicii (+1), mentre conquista la vetta il nuovo singolo di Mahmood Barrio (+1).

