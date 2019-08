Nell’ultima settimana di agosto arriva in testa a sorpresa Margarita di Elodie e Marracash. Per il rapper è la prima volta in testa alla classifica radio Earone, mentre Elodie già era stata in vetta con Pensare Male insieme ai The Kolors.

Entrano nella Top 20 Kids di Merk & Kremont e il brano che da settimane domina le classifiche Fimi e Spotify ovvero Una Volta Ancora di Fred De Palma e Ana Mena.

Escono dalla Top 20 Tiziano Ferro e Ghali, mentre a sorpresa entra nella Top 50 il nuovo singolo di Edoardo Bennato.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Stabile alla #20 Tiromancino con Vento del Sud (=), mentre alla #19 entra nella Top 20 Una Volta Ancora di Fred De Palma e Ana Mena (+3).

Non si muove alla #18 Birds degli Imagine Dragons ed Elisa (=), mentre alla #17 scende di un gradino Calipso di Charlie Charles, Dardust, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Mahmood (-1).

Ottimo risultato per Kids di Merk & Kremont (+7) che sale alla #16, mentre alla #15 non si muove Never Really Over di Katy Perry (=).

Stabili alla #14 Ostia Lido di J-Ax (=) e alla #13 Dove e Quando di Benji & Fede (=), mentre alla #12 tonfo per Senza Pensieri di Fabio Rovazzi, J-Ax e Loredana Berté (-4).

Esce dalla Top Ten Heaven di Avicii (-2) ora alla #11, mentre ci rientra Maradona Y Pelé dei Thegiornalisti (+1).

Raggiunge la sua miglior posizione Loco Contigo di Dj Snake feat. J. Balvin & Tyga (+3), mentre scende alla #8 Nuova Era di Jovanotti (-3).

Sale Irama con Arrogante (+3) che arriva alla #7, mentre alla #6 scende Beautiful People di Ed Sheeran feat. Khalid (-2).

Apre la Top 5 Piece Of Your Heart di Meduza feat. Goodboys (+2), mentre scende alla #4 Mambo Salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Sul podio alla #3 stabile Señorita di Shawn Mendes & Camila Cabello (=), mentre alla #2 perde la vetta Jambo di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri (-1).

A sorpresa conquista il primo posto Margarita (+5) di Elodie e Marracash (Qui la nostra videointervista).

