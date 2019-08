Mambo Salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso mantiene la vetta della Classifica Radio Earone nella settimana di Ferragosto. Nella Top Ten da notare l’ascesa di Fabio Rovazzi, il calo di Elodie e Marracash e il piccolo passo indietro di Irama.

Fred De Palma e Ana Mena con Una Volta Ancora, il singolo in testa alla più recente classifica Fimi (Qui il nostro articolo), fanno un balzo di 26 posizioni ed entrano nella Top 30.

Ancora fuori dalla Top 50 Max Pezzali, Nek e Francesco Renga e da questa settimana anche i Modà.

Scopriamo nel dettaglio la Classifica Radio Earone di questa settimana.

Scende di tre gradini Birds degli Imagine Dragons Feat. Elisa (-3) alla #20, mentre risale alla #19 Vento del Sud di Tiromancino (+1). Tre passi indietro per Buona (Cattiva) Sorte di Tiziano Ferro (-3) alla #18, mentre perde sei posizioni Turbococco di Ghali (-6) questa settimana alla #17. Scende alla #16 Calipso di Charlie Charles, Dardust, Mahmood, Fabri Fibra e Sfera Ebbasta (-3), così come alla #15 dove crolla Ostia Lido di J Ax (-8).

Alla #14 giù Dove e Quando di Benji e Fede (-2), mentre alla #13 in decisa ascesa Heaven di Avicii (+6), così come alla #12 dove sale Loco Contigo di Dj Snake feat. J. Balvin & Tyga (+6) e alla #11 dove risale Never Really Over di Katy Perry (+5), brano che nelle scorse settimane era stato anche nella Top Ten.

Stabile alla #10 Piece Of Your Heart dei tre producer Meduza feat. Goodboys (=), mentre alla #9 piccolo passo indietro per Irama con Arrogante (-1). In calo alla #8 Margarita di Elodie e Marracash (-3), mentre alla #7 continua l’ascesa di Beautiful People di Ed Sheeran feat. Khalid (+2).

Ottima prestazione di Senza pensieri di Fabio Rovazzi feat. Loredana Bertè & J-Ax (+8) che questa settimana sale alla #6. Passo indietro per Jovanotti alla #5 con Nuova Era (-1), mentre alla #6 risale Maradona Y Pelé dei Thegiornalisti (+2).

Il podio è lo stesso di sette giorni fa. Stabili alla #3 Jambo di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri (=), alla #2 Señorita di Shawn Mendes & Camila Cabello (=) e in vetta Mambo Salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (=).

