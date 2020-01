La terza classifica radio Earone del 2020 premia ancora una volta la musica internazionale con Dua Lipa e la sua Don’t Start Now. L’artista sarà uno degli ospiti del prossimo Festival di Sanremo targato Amadeus (Qui l’articolo con il programma serata per serata).

Il resto del podio è tricolore, mentre scendono i Coldplay e Tones and I.

Due nuove entrate nella Top 20, con i nuovi singoli di Tommaso Paradiso e J-Ax feat. Max Pezzali. In particolare l’artista pavese mancava l’appuntamento con le prime 20 posizioni della chart da alcuni anni.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 blun7 a swishland di tha supreme (-2), preceduta alla #18 dalla ex #1 Se ti potessi dire di Vasco Rossi (-10) e da Carillon di Nahaze con Achille Lauro (-5), che dopo gli exploit delle scorse settimane subisce un inaspettato calo.

Sale alla #17 Easy di Alice Merton (+2), mentre scendono alla #16 Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas & J Balvin (-3) e alla #15 Tutto questo sei tu di Ultimo (-1), il primo singolo certificato con le nuove regole (ne abbiamo parlato Qui).

Fa il suo ingresso alla #14 La mia hit di J-Ax feat. Max Pezzali. Alla #13 Blinding Lights dei The Weeknd (+8) e alla #12 entra I Nostri anni, nuovo singolo di Tommaso Paradiso.

Esce dalla Top Ten e si piazza alla #11 In Mezzo a Questo Inverno di Tiziano Ferro (-1), mentre ci rientrano i Maroon 5 con Memories (+2), oggi alla #10.

Raggiunge la sua miglior posizione Zucchero con Spirito nel Buio (+7), oggi alla #9 preceduto da uno dei brani più forte dell’ultima parte del 2019 ovvero Dance Monkey di Tones And I (-3), che si assesta alla #8.

Piccolo passo avanti e posizione #7 per Al Telefono di Cesare Cremonini (+1). Non si muove alla #6 South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (=).

In salita alla #5 Good as Hell di Lizzo (+2), preceduta da Orphans dei Coldplay (-2).

Sul podio alla #3 ritorna Bravi a Cadere di Marracash (+1), alla #2 Stupida Allegria di Emma (+1) che risente anche dell’effetto positivo anche della nuova versione con Izi, mentre davanti a tutti si conferma Dua Lipa con Don’t Start Now (=).

