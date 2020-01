Classifica album più venduti 2019. Ci siamo, oggi sono state finalmente rese note da FIMI/GfK le classifiche degli album più venduti in Italia nel corso dell’ultimo anno.

Un 2019 che si è chiuso sicuramente all’insegna di Ultimo che riesce a piazzare ben tre dischi in Top 20 di cui due in Top 10.

Bene anche Salmo sia da solista che con la Machete. Ma ci sono anche diversi flop.

Andiamo a scoprire le posizioni dalla #100 alla #21, quindi nel dettaglio la Top 20 ed alcune nostre considerazioni.

CLASSIFICA ALBUM PIU’ VENDUTI 2019

100 Qvc8 – Singles Gemitaiz

99 Mainstream Calcutta

98 Fatti Sentire Ancora Laura Pausini

97 Map Of The Soul: Persona

96 Emanuele Geolier

95 Uebe Fred De Palma

94 Nevermind Nirvana

93 Paninaro 2.0 Il Pagante

92 Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta

91 Personale Fiorella Mannoia

90 Enemy Noyz Narcos

89 Oh, Live! Jovanotti

88 Liberato Liberato

87 Possibili Scenari Per Pianoforte E Voce Cesare Cremonini

86 Beerbongs & Bentleys Post Malone

85 Greatest Hits I Queen

84 A Night At The Opera Queen

83 Chiaramente Visibili Dallo Spazio Biagio Antonacci

82 Fsk Trapshit Revenge Fsk Satellite

81 ? Xxxtentacion Bad Vibes

80 10 Years – The Best Of Il Volo

79 Pop Heart Giorgia

78 Note Di Viaggio – Capitolo 1: Venite Avanti… Francesco Guccini, Mauro Pagani

77 Hellvisback Platinum Salmo

76 Fuori Dall’hype Pinguini Tattici Nucleari

75 Evolve Imagine Dragons

74 Musica Il Volo

73 Astroworld Travis Scott

72 10 Alessandra Amoroso

71 Aura Ozuna

70 Hollywood’s Bleeding Post Malone

69 Vascononstop Vasco Rossi

68 Mowgli Il Disco Della Giungla Tedua

67 Madame X Madonna

66 Evergreen… E Altre Canzoni Calcutta

65 Good Vibes Benji & Fede

64 Vasco Nonstop Live Vasco Rossi

63 The Wall Pink Floyd

62 Vita Ce N’è Eros Ramazzotti

61 Twerking Queen Elettra Lamborghini

60 Fortuna Emma

59 Thank U, Next Ariana Grande

58 Mm Vol. 3 Madman

57 Faccio Un Casino Coez

56 1969 Achille Lauro

55 Polaroid 2.0 Carl Brave X Franco 126

54 Notti Brave (AFTER) Carl Brave

53 Trap Lovers Reloaded Dark Polo Gang

52 Supereroe Bat Edition Emis Killa

51 Everyday Life Coldplay

50 Post Punk Gazzelle

49 The Dark Side Of The Moon Pink Floyd

48 Love Thegiornalisti

47 Davide Gemitaiz

46 No.6 Collaborations Project Ed Sheeran

45 68 (TILL The End) Ernia

44 ÷ Ed Sheeran

43 Stanza Singola Franco126

42 Notti Brave Carl Brave

41 Origins Imagine Dragons

40 Testa O Croce Modà

39 D.O.C. Zucchero

38 Libertà Rocco Hunt

37 Scialla Semper Massimo Pericolo

36 Giovani Per Sempre Irama

35 Jova Beach Party Jovanotti

34 Sinatra Gue Pequeno

33 Cremonini 2c2c The Best Of Cesare Cremonini

32 Casa Giordana Angi

31 Zero Il Folle Renato Zero

30 Aletheia Izi

29 Solo Alberto Urso

28 Mattoni Night Skinny

27 Il Ballo Della Vita Maneskin

26 Scatola Nera Gemitaiz & Madman

25 Potere (IL Giorno Dopo) Luchè

24 Mina Fossati Mina & Ivano Fossati

23 Gioventù Bruciata Mahmood

22 A Star Is Born (O.S.T.) Lady Gaga & Bradley Cooper

21 Western Stars – Songs From The Film Bruce Springsteen

