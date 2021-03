Una settimana ricchissima di certificazioni FIMI oro, platino e multiplatino con protagonisti, tra gli altri, Fred De Palma, Emma & Alessandra Amoroso e uno dei protagonisti di Amici 20, Sangiovanni.

Andiamo subito a scoprirle tutte.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per Jerusalema di Master Kg feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode (2019) e per The Box di Roddy Ricch (2020).

Oro per When you say nothing at all di Ronan Keating (2001), In your eyes di Robin Schulz feat. Alida e Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

L’album della colonna sonora di A Star is born di Lady Gaga e Bradley Cooper raggiunge in Italia il doppio disco di platino. Stesso riconoscimento per When we all fall asleep, where do we go? di Billie Eilish.

Disco d’oro per le 25.000 unità di Unplugged di Eric Clapton del 1992 e per Rumors di Fleetwood Mac del 1977.

Clicca su continua per le certificazioni a dischi e singoli italiani.