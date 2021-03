Ad un giorno dall’inizio del Festival di Sanremo andiamo a scoprire le nuove certificazioni FIMI che vedono tanti nuovi traguardi per la musica italiana.

Cominciamo subito partendo da singoli e album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Arriva il triplo disco di platino per Breaking me di Topic feat. A75 (2019) mentre è disco di platino Rockstar di Dababy feat. Roddy Rich e Levitating di Dua Lipa.

Veniamo alle certificazioni disco d’oro che sono svariate. Partiamo con Drivers License di Olivia Rodrigo, Whoopty di Cj, All we got di Robin Schultz feat. Kiddo, Laugh Now cry later di Drake feat. Lil Durk, More than words di Extreme, Hecha pà mi di Boza, Fire on fire di Sam Smith e In the end di Tommee Profitt feat. Jung Youth & Flurie.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Per Back in black, album degli AC/DC del 2003, arriva il triplo disco di platino per le oltre 150.000 unità.

