Nuove certificazioni FIMI. Nella settimana 7 del 2021 da segnalare la predominanza, ormai scontata, degli artisti rap e trap. Da notare anche il successo del giovane Matteo Romano e di Fasma.

Andiamo subito a scoprirle insieme…

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quattro dischi di platino per le oltre 280.000 unità di Someone you loved di Lewis Capaldi. Doppio disco di platino invece per Watermelon Sugar di Harry Styles e per 24KGOLDN feat. Iann Dior. Toosie slide di Drake e Dakiti di Bad Bunny & Jhay Cortez.

Disco d’oro per Afterglow di Ed Sheeran, per Heads Shoulders knees & Toes degli Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine, So am I di Ava Max e Save that shit di Lil Peep.

Passiamo agli album.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per Black Holes and relevations dei Muse (2006) e Making movies dei Dire straits del 1980.

