Certificazioni FIMI 6: in attesa dei brani di Sanremo continua il successo di Sfera Ebbasta e dei brani passati di Geolier

Certificazioni FIMI settimana 6 2024.

Nessun singolo di Sanremo 2024 riesce nell’impresa di conquistare il DISCO D’ORO in soli due giorni di rilevazione. L’appuntamento con le prime certificazioni relative al festival è quindi rimandato alla seconda settimana, la 7, come giù fu l’anno scorso quando furono quattro i brani del Festival a conquistare il Disco d’oro (Lazza, Marco Mengoni, Mr.Rain e Madame).

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATiNO a “Fuera del mercado” di Danny Ocean, “Flashdance (What a feeling)” di Irene Cara, “Holiday” di Green Day e “Feeling good” di Nina Simone.

Arrivano al DISCO D’ORO “Numb” di Marhmello & Khalid, “First date” dei Blink 182, “Please, please, please let me get what i want” di The Smiths, “Clandestino” di Manu Chao, “Hotel room service” di Pitbull, “Dark red” di Steve Lacy, “Fe!n” di Travis Scott feat. Plaiboi Carti e “Unwritten” di Natasha Bedingfield,

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per “Hackney Diamonds” dei The Rolling Stones.

