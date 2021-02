Nuova settimana di Certificazioni FIMI. Per la precisione la sesta del 2021 che vede raggiungere nuovi traguardi, tra gli altri, da Ghali, Emis Killa & Jake La Furia e i Pinguini Tattici Nucleari.

Andiamo subito a scoprirle partendo dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Solo dischi d’oro questa settimana per i singoli internazionali in Italia. Certificati The Business di Tiesto, Devil Eyes di Hippie Sabotage (2016), Disturbia di Rihanna (2008), Fly me to the moon di Frank Sinatra (1964) e Robbery di Juice Wrld.

Passiamo agli album.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Prism di Katy Perry, album pubblicato nel 2013, arriva al disco di platino per le oltre 50.000 unità italiane. Platino anche per Hollywood’s bleeding di Post Malone del 2019 e per Afterhours di The Weeknd uscito nel 2020.

Disco d’oro invece per Trench di Twenty One Pilots (2018) e per Songs about Jane dei Maroon 5 uscito nel 2002.

Passiamo alle certificazioni per album e singoli italiani.