Nuova settimana di Certificazioni FIMI con più di 10 dischi, tra italiani e internazionali, che conquistano riconoscimenti. Tra loro Ligabue, Claudio Baglioni, Zucchero e Random.

Andiamo subito a scoprire tutte le certificazioni FIMI partendo come sempre dai singoli e dischi internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale conquista certificazioni oro o platino questa settimana in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Uno degli album cult degli anni ’90, e non solo, Nevermind dei Nirvana, arriva al traguardo del terzo disco di platino.

Disco d’oro per Power up, ultimo album degli AC/DC, per Shoot for the stars aim for the moon di Pop Smoke, per Don’t smile at me, disco del 2017 di Billie Eilish e per Ceremonials di Florence and the Machine (2011).

