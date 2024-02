Certificazioni FIMI 5: disco di platino a tempo record per l’album dei Club Dogo. Certificato anche “L’Amore” di Madame

Certificazioni FIMI settimana 5 2024.

Settimana abbastanza tranquilla a livello di certificazioni. In attesa del Festival di Sanremo sono pochi i brani e gli album italiani

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Sono oltre 600.000 le copie/unità raggiunte da “Someone you loved” di Lewis Capaldi che si aggiudica così il SESTO DISCO DI PLATINO. TRIPLO PLATINO invece per “Shivers” di Ed Sheeran.

DOPPIO DISCO DI PLATINO a “Where she goes” di Bad Bunny, “Beso” di Rosalia & Rauw Alejandro e per “El forsante” di Ozuna.

Superano le 100.000 copie e conquistano il DISCO DI PLATINO “Revenge” di XXXtentacion, “Hold me closer” di Elton John con Britney Spears e “Respect” di Aretha Franklin.

DISCO D’ORO a:

My heart goes (La di da) di Becky Hill feat. Topic

feat. Moral of the story di Ashe

Whatcha say di Jason Derulo

Vois sur ton chemin di Bennet

I Know? di Travis Scott

Prada du Cassö, Raye & D-Block Europe

ALBUM INTERNAZIONALI

Due album internazionali certificati questa settimana con il DISCO D’ORO per le oltre 25.000 copie/unità. Si tratta di “Mr. Morale & The Big Steppers” di Kendrick Lamar e dell’iconico album di Lauren Hyll, “The miseducation of Lauren Hyll”

