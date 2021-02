Settimana numero 5 del 2021 per le certificazioni FIMI. Una settimana decisamente ricca sia per quel che riguarda la musica italiana che per quella internazionale. Partiamo subito proprio con quest’ultima.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (2020), disco di platino per Heaven di Avicii (2019). Disco d’oro invece per Save your tears di The Weeknd, You broke me first di Tate Mcrae, Numb di Dotan, Positions di Ariana Grande, It’s you di Ali Gatie (2019) e Golden di Harry Styles (2019).

Passiamo agli album.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per le oltre 210.000 unità di Wish you were here, brano dei Pink Floyd uscito nel 1994. Doppio platino invece per Made in the A.M. degli One Direction (2015). Disco d’oro invece per Music to be murdered by di Eminem (2020) e Revolution radio dei Green Day uscito nel 2016.

