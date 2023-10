Certificazioni FIMI 42: i Pinguini Tattici Nucleari sono inarrestabili… settimo platino a “Pastello bianco” e quinto a “Scrivile scemo”

Certificazioni FIMI settimana 42 2023.

La settimana 42 è contraddistinta da nuovi traguardi che certificano il grande successo pop, “nell’era del rap e della trap”, dei Pinguini Tattici Nucleari che raggiungono nuovi e importantissimi traguardi.

La corsa verso Sanremo 2024 di Alfa, dopo il successo di “bellissimissima <3” e in attesa del forum, passa da una nuova certificazione ad un disco del passato.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Una hit moderna senza tempo, “Fix you” dei Coldplay, conquista il TRIPLO DISCO DI PLATINO in Italia. DOPPIO DISCO DI PLATINO in vece per “Take on me” degli A-Ha.

DISCO DI PLATINO per “La Bebe Remix” di Yng Lvcas, per “Daylight” di David Kushner, “La Fama” di Rosalía feat. The Weeknd, “P.i.m.p.” di 50 Cent, “At last” di Etta James e “Bette Davis Eyes” di Kim Carnes.

DISCO D’ORO a “Home” di Edith Whiskers, “Efecto” di Bad Bunny, “Maneater” di Nelly Furtado, “Heart attack” di Demi Lovato e “Ella baila sola” di Eslabon Armado & Peso Pluma.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ottiene nuove certificazioni in Italia questa settimana.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.