Certificazioni FIMI settimana 41: da Baby Gang a thasup, da Aka 7even ai Pinguini Tattici Nucleari

Certificazioni FIMI settimana 41 del 2022.

Un altro brano del Festival di Sanremo 2022 passa dal disco d’oro al platino aumentando di 50.000 copie il bottino di Amadeus III. Nuove certificazioni per thasup, Baby Gang Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Happier than ever di Billie Eilish.

Arriva il DISCO D’ORO per I’m good (blue) di David Guetta & Bebe Rexha,

ALBUM INTERNAZIONALI

Jose di J Balvin conquista il DISCO D’ORO per le oltre 25.000 copie/unità. Stesso traguardo per Fear of the dark, disco degli Iron Maiden del 1992 e per No need to Argue, disco dei The Cranberries del 1994.

