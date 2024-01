Certificazioni FIMI 4: anche nel 2024 i Pinguini Tattici Nucleari fanno il pieno di dischi d’oro e platino

Certificazioni FIMI settimana 4 2024.

Si chiude il primo mese dell’anno e tra i protagonisti delle certificazioni ci sono Sangiovanni, Mida e i Pinguini Tattici Nucleari con una doppia certificazione.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

SESTO DISCO DI PLATINO per le oltre 600.000 copie di “Shallow“, brano portante del film “A star is born“, cantato da Lady Gaga & Bradley Cooper. Sono quattro invece i dischi di platino raggiunti da Vance Joy con “Riptide“.

TRIPLO DISCO DI PLATINO a “Dákiti” di Bad Bunny & Jhay Cortez.

Disco d’oro per

Mercy di The Blessed Madonna feat. Jacop Lusk

Houdini di Dua Lipa

Dust in the wind dei Kansas

Call on me di Eric Prydz

You get what you give dei New Radicals

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per “Rodeo” di Travis Scott.e per “F.a.m.e.” di Maluma.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.