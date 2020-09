Come ogni lunedì appuntamento con le certificazioni FIMI della settimana 37 del 2020. Tra i protagonisti di questo appuntamento troviamo Ernia e Francesco Gabbani.

Andiamo subito a conoscerle…

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Don’t start now di Dua Lipa e Mamacita dei Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul.

Disco di platino per In your eyes di The Weeknd e Watermelon di Harry Styles.

Disco d’oro invece per Be kind di Marshmello & Halsey.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale conquista certificazioni questa settimana in Italia.

Clicca su continua per passare a dischi e singoli italiani.