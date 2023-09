Certificazioni FIMI settimana 36: grazie a Dargen D’Amico e Tananai continua a salire il bottino del Festival di Sanremo

Certificazioni FIMI settimana 36 del 2023.

L’obiettivo di Amadeus al Festival, trovare anche brani che durino nel tempo, è notevolmente raggiunto grazie per esempio a canzoni come quella di Dargen D’Amico presentata al Festival di Sanremo 2022, che raggiunge il sesto disco di platino mentre quello di Tananai di quest’anno, arriva al quarto.

Non solo Sanremo questa settimana ovviamente con nuove certificazioni per Matteo Paolillo, Max Pezzali, Clara, Niky Savage, Rocco Hunt e molto altri.

Partiamo subito con le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per “Mirage” di Aribeatz feat. Ozuna e Gims, brano che vede coinvolto anche il nostro Sfera Ebbasta.

ALBUM INTERNAZIONALI

“Club Azur” di Kungs, album del 2022, ottiene la certificazione DISCO D’ORO.

