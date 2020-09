Le prime certificazioni Fimi del mese di settembre permettono a Rocco Hunt e Ana Mena con A Un Passo dalla Luna di raggiungere Karaoke e Mediterranea a quota 2 dischi di platino. Un ottimo riscontro per i due artisti che ieri si sono esibiti sul palco dell’Arena di Verona in occasione di Heroes, ma anche nella puntata domenicale dei Seat Music Awards.

Proprio nel giorno dell’annuncio dell’uscita del nuovo singolo (ne abbiamo parlato Qui), l’album – raccolta dei Tiromancino Fino A Qui raggiunge il disco d’oro.

Scopriamo le Certificazioni Fimi nel dettaglio partendo come di consueto da quelle che riguardano la musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per Hypnotized, il singolo di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants che sta scalando le charts Fimi, Earone e Spotify.

Conquista il disco d’oro per le 35’000 unità Better Days di One Republic, brano di cui esiste anche una versione italiana interpretata con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Stesso risultato per Ilomilo di Billie Eilish.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per Minutes To Midnight, l’album dei Linkin Park uscito nel maggio del 2007.

Clicca su continua per le certificazioni di album e singoli italiani.