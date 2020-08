Arrivano come ogni lunedì le nuove certificazioni FIMI. Questa settimana diversi brani dell’estate 2020 conquistano nuove certificazioni mentre, tra gli album, sono Carl Brave e Gué Pequeno a portare a casa platini.

Andiamo subito a scoprire tutte le certificazioni di questa settimana partendo dalla musica internazionale in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nuova certificazione per Billie Eilish. Questa settimana arriva il disco di platino per il brano Everything i wanted.

Disco d’oro invece per Lose to You to love di Selena Gomez. Passiamo agli album…

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco d’oro per le oltre 50.000 unità di Afterhours, il nuovo disco di The Weeknd uscito nel mese di marzo scorso.

Clicca su continua per passare ai singoli singoli e dischi italiani.