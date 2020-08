Nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI, che comprendono il periodo tra il 31 luglio e il 6 agosto.

Questa settimana musica italiana al top, testimonianza del fatto che i brani proposti dagli artisti del nostro paese stanno conquistando l’estate.

Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Primo disco di platino per Rockstar di Dababy feat. Roddy Ricch.

Tkn di Rosalía & Travis Scott conquista il disco d’oro. Stesso riconoscimento per Turn Me On di Riton & Oliver Heldens feat. Vula, brano uscito lo scorso anno, così come Money In The Grave di Drake feat. Rick Ross.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana nessun album internazionale ha ottenuto certificazioni.

