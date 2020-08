Nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI che completano, quindi, il settimo mese dell’anno.

Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per le oltre 140.000 unità a Dilemme (Remix) di Lous and The Yakuza, brano che in Italia è stato realizzato anche in una nuova versione insieme a tha Supreme e Mara Sattei (ne abbiamo parlato Qui).

Platino per Breaking Me di Topic feat. A7S, brano che sta velocemente scalando la classifica Earone.

Raggiungono il disco d’oro Ily di Surf Mesa feat. Emilee e Adicto

di Tainy, Anuel AA & Ozuna.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Unica certificazione per gli album internazionali in Italia è il doppio disco di platino italiano per Abba gold their greatest, progetto uscito nel 2008 che raccoglie il meglio della discografica del gruppo vocale di cui stiamo aspettando l’atteso ritorno.

