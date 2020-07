È lunedì ed è tempo di certificazioni FIMI. Questa settimana, tra gli italiani, conquistano risultati significativi Tiziano Ferro, Liberato, Giaime e tha Supreme.

Andiamo subito a scoprire tutte le nuove certificazioni della settimana 29 del 2020.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco d’oro per le oltre 35.000 unità a Adore you, brano del 2019 di Harry Styles. Oro anche per Torn di Ava Max (2019) e In your eyes di The Weeknd.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ottiene certificazioni in Italia questa settimana.

