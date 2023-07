Certificazioni FIMI settimana 28: Quattro nuove certificazioni per Tedua e due per Emma. Angelina Mango arriva al platino!

Certificazioni FIMI settimana 28 del 2023.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

Lazza e Tedua questa settimana conquistano ben quattro nuove certificazioni a testa anche se a portare a casa un record per il 2023 è proprio il rapper de La Divina commedia.

Doppia certificazione per Emma e, restando nell’orbita ex “Amici“, un nuovo oro per Irama e un platino per la fresca uscita Angelina Mango.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per Abcdefu di Gayle.

DISCO DI PLATINO per le oltre 100.000 copie/unità per Beso di Rosalia & Rauw Alejandro, World, Hold on di Bob Sinclair feat. Steve Edwards e due grandi hit del passato: Beat it di Michael Jackson e I Will survive di Gloria Gaynor.

ALBUM INTERNAZIONALI

Raggiunge il DISCO DI PLATINO per le oltre 50.000 copie/unità Midnights di Taylor Swift. DISCO D’ORO per The Lockdown sessions di Elton John.

