Nella nuova settimana di Certificazioni FIMI sono ben tre i dischi italiani che ottengono nuove certificazioni.

Buoni risultati anche per i singoli.

Andiamo subito a scoprire tutte i nuovi riconoscimenti partendo dagli artisti internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino (oltre 140.000 unità) per Blinding lights di The Weeknd.

Traguardo del disco d’oro per Rockstar di Dababy feat. Roddy Ricch, per Post Malone di Sam Feldt feat. Rani, per Higher love, duetto postumo di Kygo con la grandissima e indimenticata Whitney Houston.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ottiene certificazioni in Italia questa settimana.

