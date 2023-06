Certificazioni FIMI settimana 25: “La divina commedia” di Tedua mette a segno il colpo. Nuove certificazioni per Jovanotti, Eros e Biagio Antonacci

Certificazioni FIMI settimana 25 del 2023.

Questa settimana vede tra i protagonisti assoluti Tedua, negli album. (ma non solo) e Jovanotti tra i singoli. Arrivano inoltre nuove certificazioni anche per Noemi ed Emanuele Aloia.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Arriva il QUARTO DISCO DI PLATINO per Save your tears di The Weeknd. DOPPIO DISCO DI PLATINO per Calm down di Rema e PLATINO per le oltre 100.000 copie di Pairse the Lord (da Shine) di A$ap Rocky feat. Skepta.

DISCO D’ORO per Love story di Taylor Swift e Sure thing di Miguel.

ALBUM INTERNAZIONALI

Memento mori, quindicesimo album in studio dei Depeche Mode uscito il 24 marzo del 2023, ottiene il DISCO D’ORO.

