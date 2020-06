Certificazioni FIMI settimana 24 del 2020. Anche a questo giro Marracash porta a casa una nuova certificazione. Tra i singoli pop Tiziano Ferro conquista un disco d’oro.

Tra i dischi certificato l’ultimo album di Ghali.

Andiamo subito a scoprire insieme tutte le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Sono due questa settimana i singoli internazionali a raggiungere il disco d’oro. Si tratta di Toosie Slide di Drake, brano uscito lo scorso aprile e, altro brano che coinvolge in veste di feat. Drake, Life is good di Future.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

In questa settimana numero 24 del 2020 nessun album internazionale raggiunge nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Le Feste di Pablo, brano di Cara uscito a marzo scorso, riesce a conquistare il disco d’oro per le oltre 30.000 unità grazie sopratutto all’apporto fondamentale di Fedez con cui l’artista ha duettato.

Per la terza settimana consecutiva arriva un disco d’oro per uno dei brani contenuti in Persona di Marracash. Si tra del nuovo singolo Neon (Le ali) in duetto con Elisa.

Infine, andando nel pop, chiudiamo con Tiziano Ferro che raggiunge l’oro con In mezzo a questo inverno, terzo singolo estratto dall’album Accetto miracoli.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Arriva finalmente, a quasi quattro mesi dall’uscita, il disco di platino per le oltre 50.000 unità di DNA, il secondo album in studio di Ghali.