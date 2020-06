Certificazioni FIMI settimana #23. Come ogni lunedì arrivano le nuove certificazioni oro e platino. Tra i protagonisti di questa settimana Brunori Sas, tha Supreme e, ancora una volta, Marracash.

Andiamo a scoprirle tutte subito.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale conquista questa settimana certificazioni in Italia.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana conquista il disco di platino nel nostro paese, per le oltre 50.000 unità, l’album Living things dei Linkin Park.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Arriva il disco di platino per m12ano di tha Supreme brano contenuto nell’album dell’artista rivelazione dell’anno che lo vede duettare con la sorella, Mara Sattei.

tha Supreme ritorna anche in una collaborazione… conquista infatti il disco d’oro Marymango brano contenuto nell’ultimo disco di Ghali, DNA.

Anche questa settimana arriva una certificazione per uno dei brani di Persona, l’ultimo progetto discografico di Marracash. Questa settimana ottiene il disco d’oro Poco di buono (il fegato).

Oro anche per il cantautore Brunori Sas con il brano Per due che come noi, per Antartide dei Pinguini Tattici Nucleari e, tornando al rap, per C’est la vie di TY1 & Dosseh feat. Capo Plaza.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

La Platinum Collection di Franco Battiato lanciata nel 2004 dalla Universal Music Italy raggiunge e supera le 50.000 unità e viene certificata con il disco d’oro.